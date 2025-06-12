Олимпийского чемпиона из России лишили двух медалей чемпионата мира

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов лишился двух бронзовых медалей чемпионата мира из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

37-летний спортсмен статью 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода). Были аннулированы результаты в период с 10 января 2015-го по 27 января 2020-го года. Таким образом, 37‑летний Махов лишился двух бронзовых наград чемпионата мира 2015 года в Лас‑Вегасе, завоеванных в соревнованиях по вольной и греко‑римской борьбе.

В 2021 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Махова на четыре года.

На ОИ-2012 в Лондоне Махов стал бронзовым призером в вольной борьбе. Однако в 2019 году финалисты соревнований были дисквалифицированы за наличие запрещенных веществ в допинг‑пробах, и Махов получил золотую медаль. Также в активе россиянина три золота чемпионатов мира.