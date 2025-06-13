Российский дзюдоист завоевал первую медаль на ЧМ в Венгрии

Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Будапеште.

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13 июня в схватке за третье место в весовой категории до 60 кг 28-летний россиянин победил венгерского спортсмена Мартона Андраси.

Блиев является чемпионом России 2024 года. Так же в его активе две серебряных и две бронзовых медали национальных первенств. В 2025 году дзюдоист стал вторым на чемпионате Европы.

29 мая с этих соревнований снялись украинские дзюдоисты.

Чемпионат мира завершится 20 июня. Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.