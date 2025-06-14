Российских лучников допустили до командных соревнований на Кубках Европы

Российские спортсмены смогут выступить в командных и смешанных соревнованиях на Кубках Европы по стрельбе из лука. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.

© Соцсети Зоригто Манханова

Ранее ТАСС сообщал, что россияне смогут выступить в командных соревнованиях на юношеском чемпионате мира по стрельбе из лука в Канаде.

"Ранее мы сообщали о допуске молодежной сборной России к командным и смешанным соревнованиям на первенстве мира в Виннипеге, теперь есть еще хорошие новости: президент Европейской федерации стрельбы из лука Марио Скарцелла подтвердил, что такой же допуск предоставлен нашим спортсменам и на Кубках Европы. Словенская федерация уже подтвердила, что российские юниорские и юношеские команды выступят на молодежном Кубке Европы в Чатеже с 28 июля по 2 августа. Уверен, наши стрелки из лука покажут достойный результат и поборются за медали на мировом и европейском первенствах. Вопрос возвращения флага и гимна все еще остается в компетенции Международного олимпийского комитета и не обсуждается", - написал Манханов.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях Международной федерации стрельбы из лука в нейтральном статусе.