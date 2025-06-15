Милонов высмеял устроивших дебош в отеле после провала на турнире украинских гимнастов

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на устроенный членами сборной Украины Олегом Верняевым и Владиславом Грико дебош в отеле после провала на чемпионате Европы (ЧЕ) в Лейпциге. Слова парламентария приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Сборную Украины давно смело можно переводить в другую, а не общечеловеческую категорию. У американцев есть специальные лиги для людей с извращениями», — высмеял украинских гимнастов политик. Спикер добавил, что его не удивляет поведение спортсменов из указанной республики.

Ранее стало известно, что Верняев и Грико сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. По итогам инцидента организаторы турнира выставили сборной Украины счет.

Чемпионат Европы проходил в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Верняев и Грико остались на турнире без медалей.