Россияне будут выступать на Универсиаде под гимн FISU

Российские спортсмены будут выступать на летних Всемирных университетских играх (Универсиаде) в Германии под «Гаудеамус». Об этом сообщили в Российском студенческом спортивном союзе (РССС), передает ТАСС.

«Гимн студенчества "Гаудеамус", являющийся официальным гимном Международной федерации университетского спорта (FISU), традиционно исполняется и на многих студенческих спортивных соревнованиях в России», — отметили в РССС.

Россияне в нейтральном статусе примут участие в соревнованиях в девяти видах спорта. Они поборются за медали в академической гребле, дзюдо, стрельбе из лука, фехтовании, плавании, прыжках в воду, тхэквондо, настольном и большом теннисе.

Универсиада-2025 будет проходить в Германии с 16 по 27 июля. В 2023 году соревнования должны были состояться в Екатеринбурге, но их перенесли в китайский Чэнду. Россияне пропустили турнир.