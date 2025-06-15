«Попала в отбойное течение»: бодибилдерша из России погибла в Таиланде

Российская бодибилдерша и фитнес-тренер Юлия Родина утонула в Таиланде. Коллега спортсменки Наталья Маркеленкова раскрыла подробности случившегося и сообщила, что женщину похоронят в Туле. «Газета.Ru» — о деталях трагического инцидента.

© Соцсети

Юлия Родина погибла еще 11 июня. При этом врачи почти сутки пытались спасти ее, но 12 июня констатировали смерть.

Женщине было 40 лет.

«Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао», — сообщила коллега спортсменки Наталья Маркеленкова в соцсетях.

Тело Родиной доставят в Москву на следующей неделе.

«Похоронить Юлю планируют в Туле по решению ее супруга, который также находился на пляже в тот трагический момент», — приводит слова Маркеленковой ТАСС.

Женщина добавила, что благодаря страховке проблем с транспортировкой тела в Россию не возникло. Но она открыла сбор средств на помощь семье в организации похорон. Маркеленкова добавила, что погибшая в 2022 году заняла второе место на турнире GRAND PRIX NBC 7.

Что такое отбойное течение

В мире принято его называть RIP-течением . Оно обычно возникает в самом глубоком месте побережья и представляет собой откатный поток воды, который образуется под воздействием ветра, дующего в направлении берега. Ширина потока может варьироваться от нескольких метров до 50 метров и больше. Его скорость способна достигать 15 км/ч.

«Когда сильный ветер нагоняет воду на берег, возникает круговое движение — на отдельных участках побережья вода движется в сторону земли, и для оттока образуется сильный встречный поток, часто очень сильный, направленный в открытое море», — приводит «Российская газета» слова заместителя директора Института океанологии имени Ширшова Петра Завьялова.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн объяснил РИА Новости, как спастись при попадании в отбойное течение. По его словам, самое главное — плыть параллельно берегу.

«Редко когда ширина рипа достигает 150 метров. Обычно это 20-70 метров. Даже если вы плывете в дальнюю, а не короткую сторону рипа, все равно вы минут через три-пять из этого рипа выберетесь, причем без потери сил», — отметил он.

Гофштейн подчеркнул, что такое явление образуется на пологих берегах без утесов и камней.

«На первый взгляд пляж кажется безопасным, но это не так», — добавил он.