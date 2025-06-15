В России оценили дебош украинских гимнастов в отеле после провала на турнире

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на то, что члены сборной Украины Олег Верняев и Владислав Грико устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы (ЧЕ) в Лейпциге. Ее слова приводит РИА Новости.

Родионенко назвала поведение спортсменов бессмысленным.

«Верняев уже сошел как гимнаст, ничего из себя не представляет как соперник нашим спортсменам», — заявила она.

Ранее 14 июня стало известно, что Верняев и Грико сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. По итогам инцидента организаторы турнира выставили сборной Украины счет.

Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Верняев и Грико остались на турнире без медалей.