Российский дзюдоист вышел в полуфинал чемпионата мира

Россиянин Тимур Арбузов пробился в полуфинал чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Будапеште.

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В понедельник Арбузов, выступающий в весовой категории до 81 кг, победил Медиксона Дель Орбе Корторреаля из Доминиканской Республики.

В полуфинале соперником Арбузова станет Арслонбек Тожиев из Узбекистана.

Российские спортсмены выступают на турнире в Венгрии под флагом Международной федерации дзюдо.

В прямом эфире финальные соревнования на чемпионате мира в Будапеште смотрите с 18:55 мск на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Прямые трансляции предварительного этапа и финалов турнира также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.