Шведский прыгун установил 12-й рекорд подряд

Очевидно, что Арман не собирается на этом останавливаться.

Арман Дюплантис – просто сумасшедший! В хорошем смысле слова. На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме швед в очередной раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. В 12-й раз за карьеру! 25-летний Мондо с первой попытки взял 6,28 м. То, как он это сделал, просто феноменально…

«Я пообещал бабушке рекорд»

В этом сезоне Арман Дюплантис на открытом воздухе прыгал довольно скромно. Лучший результат – 6,15 м. Он был показан на этапе Бриллиантовой лиги в Осло 12 июня, лишь несколько дней назад. Это выглядело довольно непривычно, ведь буквально в феврале Мондо летал выше и даже успел обновить мировой рекорд в закрытых помещениях – 6,27 м.

Было очевидно, что рано или поздно прорыв случится и на открытых турнирах. Многие ставили на родной для шведа этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Неудивительно, что на турнир зрителем приехал даже Усэйн Болт.

Дюплантис оправдал всеобщие ожидания. Мондо на глазах у величайшего спринтера планеты, многотысячной публики и всей своей семьи установил свой 12-й мировой рекорд. Арман взял 6,28 м. Причём с первой же попытки он пролетел над перекладиной с отличным запасом. Вышло красиво. Пожалуй, даже лучше, чем на Олимпиаде.

Установив рекорд, швед пробежал круг почёта вдоль трибун, размахивая сорванной с себя майкой. А после он отпраздновал достижение в объятиях друзей и близких.

Интересно было и то, как Арман вообще заходил на этот рекорд. Обычно Дюплантис, как и другие атлеты, поднимает планку по чуть-чуть. Тут же Мондо «психанул»: после 6,0 он тут же поставил планку на 6,28 м.

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Оказалось, что швед вообще хотел сразу идти на рекорд, но решил поддержать своего соперника Кёртиса Маршалла. Австралиец ни разу в своей карьере не преодолевал планку на высоте 6 м, и Дюплантис захотел помочь ему. Жаль, что Кёртису так и не удалось взять высоту. Он остановился на 5,90 м.

«Я не хотел его подводить и оставлять одного. Для него было бы катастрофой, если бы я пропустил высоту, потому что тогда ему пришлось бы прыгать много раз за короткое время», – заявил Мондо SVT.

Это был не единственный красивый жест от Армана. За сутки до турнира в Стокгольме Дюплантис пообещал своей 91-летней бабушке установить рекорд. И сделал это.

«Родители, бабушка и дедушка, моя девушка, её семья, мои два брата, их жены и многочисленные друзья… Тут все мои близкие. Побить мировой рекорд перед ними – это что-то особенное, это лучшее чувство на свете. Вчера я пообещал бабушке побить рекорд. Я человек слова. Так что если я что-то обещаю, я это делаю», – добавил Мондо.

«Я чувствовал себя не очень хорошо»

Удивительно, но Дюплантис, хоть и готовился к рекорду, в моменте не был уверен, что удастся его установить. А всё из-плохого самочувствия.

«Я чувствовал себя не очень хорошо на протяжении всего турнира. Это было, пожалуй, худшее чувство, которое я когда-либо испытывал перед прыжком на мировой рекорд. Но я знал, что мне просто нужен хороший прыжок, хороший разбег, и я это сделал. У меня был довольно низкий захват, возможно, самый низкий из всех моих попыток побить мировые рекорды. Было ощущение, что шест не опускается так низко, как должен. Сейчас так много эмоций. Я просто так горжусь собой и счастлив, что смог сделать это перед шведским народом и всеми, кто был здесь сегодня. Очень благодарен и ошеломлён. Я мечтал установить рекорд в Швеции, теперь ни о чём ни мечтаю. Просто живу настоящим и очень горжусь собой», — поделился эмоциями Мондо.

Очевидно, что это не последний рекорд шведского гения. Дюплантис уже признался, что готовится к прыжку на 6,30 м.

«Я идеально близок к рекорду на 6,30 м. Технически и физически у меня есть всё», – смело заявил Арман.

Похоже, это действительно возможно, ведь незадолго до этапа в Стокгольме Мондо рассказал о более глобальных целях. На Бриллиантовой лиге в Юджине швед хочет опробовать более жёсткий шест. Если с новым инвентарём всё сложится, то, по оценкам Дюплантиса, со временем получится добраться до шокирующей высоты 6,40 м. С учётом возможностей Армана это не кажется чем-то невозможным. Так что для шведа с инопланетными способностями очередной сумасшедший рекорд всего лишь вопрос времени.