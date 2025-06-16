Пловчиха Чикунова высказалась о выступлении на ЧМ без флага и гимна

Рекордсменка мира по плаванию на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова заявила в эфире «Матч ТВ», что видит одни минусы в ограничениях для россиян на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Турнир пройдет с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступят на нем в нейтральном статусе. На соревнованиях им будет запрещено общаться с прессой.

— Есть у вас сейчас настроение приехать в Сингапур и надрать там всем…?

— У меня есть настроение приехать в Сингапур и выполнить свою работу качественно. Что натренировала за последний год, за последние полгода, то и показать. Не загадываю, поэтому о результате говорить не буду. Никогда не определяю для себя результаты, потому что каждый раз, когда я так делаю, у меня все идет намного хуже. Самое главное для меня — выйти, проплыть, сделать всё идеально и ни о чем не жалеть.

— Подготовка проходит без срывов?

— Удивительная история в моем случае, так как я уже больше чем полгода не болею, ни разу не пропустила тренировку по болезни. Поэтому все должно быть хорошо. Идем четко по заданной траектории. Сейчас будет Кубок России, финал, в котором я тоже буду участвовать. Посмотрим, что покажу там.

— Как относитесь к ограничениям для российских спортсменов на чемпионате мира?

— Конечно, это неприятно. Одни минусы от таких ограничений. Потому что и не дают возможности популяризировать наш вид спорта. Отсутствие флага и гимна? Очевидно, это не классно, так бы не хотелось выступать. Хочется выступать и с флагом, и с гимном. Для меня это очень важно — представлять свою страну на международной арене. Но то, что мы вернулись на международную арену, — это уже огромный шаг. И изменение критериев допуска этому способствовало, и новое руководство. Считаю, мы на правильном пути, — сказала Чикунова в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ».