Российский дзюдоист Каниковский вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Будапеште

Чемпион Европы Матвей Каниковский прошел в четвертьфинал чемпионата мира в Будапеште в весовой категории до 100 кг. В 1/8 финала россиянин победил представителя Канады Кайла Рейеса. Ранее в этой же весовой категории в четвертьфинал вышел россиянин Арман Адамян. Российские спортсмены выступают на турнире в Венгрии под флагом Международной федерации дзюдо. В прямом эфире финальные соревнования на чемпионате мира в Будапеште смотрите с 18:55 мск на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Прямые трансляции предварительного этапа и финалов турнира также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.