«Человек-кот» принес России золото чемпионата мира по дзюдо

16 лет россияне не могли выиграть в полусреднем весе, но чёрная полоса закончилась на турнире в Венгрии.

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В Будапеште продолжается чемпионат мира – 2025 по дзюдо. Российские спортсмены допущены до участия под флагом международной федерации (IJF). И 16 июня Россия завоевала первое золото на турнире.

Он взял реванш

Победу в весовой категории до 81 кг одержал Тимур Арбузов. В финале он взял реванш у грузина Тато Григалашвили.

В прошлом году на ЧМ-2024 россиянин в решающем поединке тоже сражался с Тато, но проиграл. Тогда Арбузову было всего 20, и его выход в финал казался чем-то нереальным. Однако поражение его, конечно, расстроило. Спортсмен даже говорил, что серебро никому не нужно, есть только чемпион.

И вот спустя год он взял своё, обыграв трёхкратного чемпиона мира и призёра ОИ-2024. У нас появилась новая суперзвезда в дзюдо!

«На этот раз паузы оказались на 100% в мою пользу. Я начал уставать, а он уходил к врачам – за 30 секунд я успевал восстановиться и зарядиться ещё на две-три атаки. Как сделал решающий бросок, не помню: тело сыграло само, плана на него не было. Пока не осознаю, что стал чемпионом, но счастлив. Не хотел второй год подряд отдавать финал: целый год думал о золоте, делал всё, что говорили тренеры, даже работал на травме и верил, что труд окупится», — приводит слова Арбузова пресс-служба Федерации дзюдо России.

Вот так праздновали победу спортсмена в родном для него Краснодарском крае:

«Человек-кот»

Тимур Арбузов – первый за 16 лет чемпион мира из России в полусреднем весе! До этого на высшую ступень пьедестала в 2009 году поднимался Иван Нифонтов. А вообще, за всю историю ЧМ наши соотечественники становились победителями всего трижды. Ещё один раз чемпионство в 1975 году праздновал Владимир Невзоров.

Арбузов из спортивной и многодетной семьи. У его родителей – Софьи и Дениса — четверо детей, все они занимаются самбо и дзюдо.

Отец – мастер спорта по самбо. Тимура он считает эластичным за умение вывернуться из самого сложного положения, а затем ещё и провести результативное действие.

«Каждый отец хочет себе такого сына. Он послушный, с ним никогда не было проблем. В принципе, как и с остальными детьми. У него очень хорошее тело, он очень эластичный. Его даже называют «человек-кот» в мире дзюдо. Бывают такие ситуации, где человек по-любому должен упасть, а Тимур ещё оттуда умудряется бросить», – приводит слова Дениса Арбузова «Кубань 24: ДОК».

Тимур часто плачет после поражений и не стесняется в этом признаться. Согласитесь, необычное поведение для представителя единоборств! Но, кажется, это качество его ещё больше раскрывает. Сильный человек с большой душой.

«Я вообще часто плачу. Когда проигрываю турниры – почти всегда. Никак не могу этот возраст перерасти. Первый раз в жизни, наверное, не плакал из-за проигрыша – в Токио (на турнире «Большого шлема» в декабре 2024-го. – Прим. «Чемпионата»). Я был грустный, расстроенный, однако не всплакнул ни разу. А до этого любой турнир: и чемпионат мира, когда проиграл, и другие… Старался никому не показывать, но пускал слезу. Потом быстро приходил в себя. Бывало, после поражений с отцом созваниваешься, вроде не хочешь плакать, а во время разговора начинаешь чуть подхныкивать. А он говорит: «Ну, чего ты ноешь? Столько лет, а всё ноешь», – приводит слова Арбузова «Кубань 24: ДОК».

Помимо сентиментальности, спортсмен обладает ещё и другими немаловажными качествами. Тимур считает, что дзюдо воспитало в нём скромность и трудолюбие.

«Скромность должна быть. Не особо люблю, когда люди слишком «понтливые». Трудолюбие, дисциплина – то, что я приобрёл в дзюдо. Без этого я был как большинство – учился, работал. В этом плане меня дзюдо сильно контролирует. Сейчас я ещё питание стал держать. Конечно, когда кушал хинкали, могло так не показаться (улыбается), но после соревнований могу чуть-чуть позволить», – приводит слова Арбузова «Кубань 24: ДОК».

Тимур Арбузов может позволить себе не только хинкали. Отдых он точно заслужил!

А вот его партнёрам по сборной только предстоит выйти на татами. В борьбу за золото вступают Инал Тасоев, Михаил Игольников, Мадина Таймазова, Арман Адамян, Элис Старцева и Тамерлан Башаев.

Прямо сейчас в активе сборной России две награды: золото Тимура Арбузова (до 81 кг) и бронза Аюба Блиева (до 60 кг). Медальная копилка ещё точно должна пополниться!