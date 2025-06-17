Чемпионка мира рассказала о пользе ушу для женщин

Чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова рассказала о пользе этого вида спорта для женщин. Ее слова приводит «Федерал пресс».

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По мнению спортсменки, занятия боевым искусством позволяют сохранить не только тело, но и душевную гармонию.

«Внимание к дыханию, плавность и сосредоточенность — все это помогает справиться с тревожностью, бессонницей и чувством усталости», — добавила она.

Тарасова отметила, что комплексы упражнений в ушу задействуют спину, пресс и ноги.

«Это помогает поддерживать тонус и формировать стройную фигуру без перегрузки мышц», — заявила спортсменка.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский объяснил пользу единоборств для женщин. Он назвал их хорошим вариантом кардиотренировок, которые делают акцент на координацию и растяжку, повышают психоэмоциональную выносливость.