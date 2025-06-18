Российский дзюдоист вышел в 1/8 финала ЧМ в Будапеште

Российский дзюдоист Арман Адамян вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште в весовой категории до 100 кг.
В стартовом поединке турнира россиянин победил Кароматулло Хакимова, который представляет Венгрию.
В этой весовой категории на ЧМ Россию представляет еще один спортсмен — Матвей Каниковский.
Россияне выступают на турнире в Венгрии под флагом Международной федерации дзюдо.
В прямом эфире финальные соревнования на чемпионате мира в Будапеште смотрите с 18:55 мск на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Прямые трансляции предварительного этапа и финалов турнира также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.