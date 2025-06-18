Дзюдоисты Каниковский и Адамян сойдутся в полуфинале ЧМ-2025

Российские дзюдоисты Матвей Каниковский и Арман Адамян успешно преодолели стадию 1/4 финала чемпионата мира в Будапеште (Венгрия). Они выступают в весовой категории до 100 кг.

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На пути к полуфиналу Адамян одержал победу над фаворитом из Азербайджана Зелимом Кцоевым, а Каниковский подоборол испанца Николоза Шеразадишвили. В полуфинале россияне сойдутся друг против друга на татами.

Ранее чемпионом мира в весовой категории до 81 кг стал 21-летний российский дзюдоист Тимур Арбузов. В финальной схватке он обыграл трёхкратного чемпиона мира из Грузии и серебряного призёра Олимпиады-2024 Тато Григалашвили.