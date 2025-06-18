Российский дзюдоист вышел в финал чемпионата мира

Российский дзюдоист Матвей Каниковский вышел в финал чемпионата мира в Будапеште.

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В поединке в весовой категории до 100 кг Каниковский победил соотечественника Армана Адамяна.

В финальной схватке Каниковский сразится с японцем Дота Араи из Японии. Адамян за бронзовую медаль поспорит с Сехеном Кимом из Южной Кореи.

Россияне выступают на турнире в Венгрии под флагом Международной федерации дзюдо.

В прямом эфире финальные соревнования на чемпионате мира в Будапеште смотрите с 18:55 (мск) на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Прямые трансляции предварительного этапа и финалов турнира также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.