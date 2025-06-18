Россиянин Каниковский завоевал золото на ЧМ по дзюдо

Российские спортсмены завоевали вторую золотую медаль на проходящем в Будапеште чемпионате мира по дзюдо.

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В среду в столице Венгрии определились обладатели наград в весовой категории до 100 кг у мужчин. За медали боролись сразу два представителя России - Матвей Каниковский и чемпион мира 2023 года Арман Адамян.

В полуфинале два россиянина вышли на татами друг против друга. Победу одержал 23-летний Каниковский. А Адамян в схватке за бронзу одолел представляющего ОАЭ бывшего российского дзюдоиста Джафара Костоева.

Соперником Каниковского в финале стал японец Дота Араи. Россиянин сумел одержать победу, впервые став чемпионом мира. Ранее он побеждал на чемпионате Европы.

Это уже второе золото на турнире для российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом. Ранее в категории до 81 кг победу одержал Тимур Арбузов.