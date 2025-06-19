Российские рапиристы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Генуе.

В матче за третье место россияне победили сборную Бельгии со счетом 45:28.

За нашу команду выступали серебряные призеры Олимпийских игр в Токио братья Антон и Кирилл Бородачевы, а также Владислав Мыльников. В четверку вошел и Александр Керик, который в апреле стал серебряным призером чемпионата мира по фехтованию среди юниоров в Уси (Китай).

Напомним, что это третья медаль россиян на ЧЕ в Генуе, где наши спортсмены выступают в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Ранее на турнире саблисты завоевали командную бронзу, а шпажистка Айзанат Муртазаева выиграла золото.