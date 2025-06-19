Россиянин Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото на чемпионате мира в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят в Будапеште.

В финальной схватке Тасоев победил грузина Гурама Тушишвили.

Тасоеву 27 лет, он стал двукратным чемпионом мира, ранее он завоевал золотую медаль на турнире 2023 года. Также он является трехкратным победителем чемпионатов Европы (2021, 2024, 2025).

Чемпионат мира в Будапеште завершится 20 июня командным турниром. Ранее бронзовые медали завоевали россияне Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг), чемпионами мира стали Тимур Арбузов (до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг). Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.