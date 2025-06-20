Дзюдоист Тасоев прокомментировал победу на ЧМ-2025 в Венгрии

Российский дзюдоист двукратный чемпион мира, чемпион Европы и многократный победитель турниров «Большого шлема» Инал Тасоев оценил свою победу на соревнованиях в Будапеште.

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В финале супертяжёлой весовой категории россиянин одолел грузинского дзюдоиста серебряного призёра Олимпиады-2020 Гурама Тушишвили.