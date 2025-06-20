Президент ПКР оценил выступление российских паралимпийцев на турнирах

Российские паралимпийцы успешно выступают на международных стартах, показывая высокие результаты и завоевывая медали. Об этом ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Российские паралимпийцы в этом году приняли участие в целом ряде международных стартов и успешно на них выступили, - сказал Рожков. - Сейчас легкоатлеты возвращаются с Гран-при Международного паралимпийского комитета в Тунисе, буквально на днях пловцы вернулись с этапа Мировой серии в Мексике. Легкоатлеты завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые награды, а пловцы привезли более 20 наград. Всего за этот год российские паралимпийцы успешно выступили в более чем 25 соревнованиях по 10 видам спорта: тхэквондо, триатлону, настольному теннису, легкой атлетике, плаванию, дзюдо, пауэрлифтингу, фехтованию на колясках, пулевой стрельбе, теннису на колясках".

"Впереди российский паралимпийцев ждет участие в ряде крупнейших международных стартов, включая чемпионат мира по плаванию в Сингапуре (21-27 сентября), по легкой атлетике в Индии (27 сентября - 5 октября) и по пауэрлифтингу в Египте (11-18 октября), также в европейских первенствах. Активно готовимся к соревнованиям и надеемся на успешное выступление", - заключил глава ПКР.

Российские паралимпийцы вынуждены выступать в нейтральном статусе из-за рекомендаций Международного паралимпийского комитета. На летних Паралимпийских играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 медали. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов.