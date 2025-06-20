Белорус Томашевич показал лучший результат в толкании ядра на Кубке России

Белорус Олег Томашевич показал лучший результат в соревнованиях в толкании ядра на Кубке России по легкой атлетике.

Результат Томашевича — 20,91 метра. Среди россиян лучшим стал Семен Бородаев (19,01), за ним расположились Максим Афонин (18,99) и Александр Лесной (18,88). Соревнования проходят в подмосковном Жуковском.

Россиянка Мария Кочанова заняла первое место в прыжках в высоту. Она с первой попытки преодолела планку 1,86 м. Надежда Андрюхина и Кристина Королева также взяли эту высоту, но уступили Качановой в количестве попыток и в итоге разделили второе место.

Майя Богатырева стала лучшей в метании копья (52,84 метра). Второе место заняла Элла Кузнецова (52,27), третье — Валерия Бездольная (50,73).

Соревнования по метанию молота у мужчин выиграл Валерий Пронкин, показавший результат 74,99 метра в лучшей попытке. Вторым стал Андрей Романов (72,13), Евгений Коротовский (69,97) замкнул тройку лучших.

Мужские соревнования по прыжкам с шестом из‑за погодных условий были перенесены на 21 июня.

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