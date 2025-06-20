Украинская гимнастка ответила хейтерам, упрекающим ее в общении на русском

Бронзовый призёр ЧМ-2019 по художественной гимнастике украинка Влада Никольченко ответила подписчикам в социальных сетях, которые упрекают её в общении на русском языке. Спортсменка записала несколько видео, в котором разъяснила свою позицию. Она также опубликовала скриншоты с оскорблениями в свой адрес.

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