Сборная России по дзюдо показала на ЧМ лучший результат в истории

Сборная России стала второй в общекомандном зачете по итогам завершившегося в Будапеште чемпионата мира.

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В пятницу ЧМ в столице Венгрии завершился командным турниром. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, в этом виде программы остались без медалей, уступив в четвертьфинале команде Франции.

Однако нынешнее выступление стало самым успешным в истории. Сборная России завоевала три золота и две бронзы. Ранее лучшим результатом были три золотые награды в 2001 году, но тогда помимо медалей высшего достоинства не было других.

Чемпионами мира-2025 стали Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Бронзу завоевали Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

Первое место заняла команда Японии - шесть золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.