Украинская гимнастка сделала неожиданное заявление о русском языке

Украинская гимнастка Влада Никольченко рассказала, что с детства говорит на русском языке. Спортсменка добавила, что для нее невозможно отказаться от него, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, Никольченко родилась в Харькове. Ее часто критикуют в соцсетях за нежелание переходить на украинский язык.

Девушка пояснила, что комментаторы нередко требуют, чтобы она разговаривала только на украинском языке.

«Проблема в том, что вы этим насильным переходом на украинскую мову и разгоном конфликта сами отбиваете желание переходить на какую-либо мову», — разъяснила гимнастка.

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По ее мнению, родители не занимались воспитанием тех, кто ее критикует в настоящее время.

Ранее сообщалось, что посетительницы кафе в городе Снятин в Ивано-Франковской области оттаскали за волосы женщину, которая потребовала выключить русскую музыку.