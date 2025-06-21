Журова высказалась об отмене ЧЕ по кикбоксингу

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что отмена чемпионата Европы по кикбоксингу в Молдавии из‑за отстранения россиян от участия в турнире станет хорошим прецедентом для всех остальных международных федераций.

© Матч ТВ

В субботу генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов рассказал «Матч ТВ», что чемпионат Европы в Молдавии отменен из‑за отстранения от участия в турнире российских спортсменов. Ранее стало известно, что россияне отстранены от участия в связи с решением министерства образования и исследований Молдавии.

— Это напоминает ситуацию, которая была с Уимблдоном, когда в первый год не допускали наших теннисистов и организаторы были оштрафованы. Дальше никто не возмущался, стали допускать в нейтральном статусе.

В истории с чемпионатом Европы в Молдавии международная федерация проявила себя молодцом, жестко отреагировала на отстранение россиян и отменила турнир. Это хороший прецедент для всех остальных, кто так же пытается поступить с нашими спортсменами.

— Где проводить турнир теперь?

— Лучше на нейтральной территории, например, в Сербии, Венгрии, — сказала Журова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по кикбоксингу должен был пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня.