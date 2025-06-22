Лысенко стал победителем Кубка России в прыжках в высоту

Легкоатлет Данил Лысенко стал победителем FONBET Кубка России по прыжкам в высоту в Жуковском.

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Лысенко показал результат 2,27 метра. Второе место занял Матвей Тычинкин (2,23), третье — Александр Асанов (2,19).

В тройном прыжке победы одержали Дмитрий Чижиков (16,66 м) и Екатерина Конева (14,01 м), в метании копья — Борис Бездольный (81,82 м), в метании диска — Алексей Худяков (64,09 м). У женщин в толкании ядра золото завоевала Алена Гордеева (17,53 м).

В спортивной ходьбе на 10000 м победа в активе Рейхан Каграмановой (44.01,65). Анастасия Красильникова (9.41,21) выиграла золотую медаль в беге на 3000 м с препятствиями, у мужчин в этой дисциплине первым стал Эдуард Батыршин (8.31,17).

В беге на 110 и 100 метров с барьерами золото выиграли Семен Манаков (13,87) и Виктория Погребняк (13,24) соответственно. На дистанции 800 метров победителями стали Дмитрий Пасечник (1.46,98) и Мария Прохорец (2.00,96).

Первое место в мужской эстафете 4×400 м заняла команда Краснодарского края (3.06,47).