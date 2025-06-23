Тасоев рассказал о ближайших планах после победы на чемпионате мира по дзюдо

Двукратный чемпион мира Инал Тасоев в эфире «Матч ТВ» рассказал о ближайших планах после победы на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

© Федерация Дзюдо России

В пятницу в Будапеште завершился чемпионат мира по дзюдо. Тасоев победил грузина Гурама Тушишвили в финале соревнований в весовой категории свыше 100 кг.

— Для меня, как для профессионального спортсмена, эйфория спала после того, как я спустился с пьедестала. Как таковой эйфории не почувствовал. Когда домой? У меня еще неделя отпуска, я собираюсь полететь в Португалию, а через неделю, думаю, буду дома. Дома меня очень сильно ждут, готовят какую‑то встречу, хотят как‑то красиво встретить. Никогда до этого за столько лет, сколько я выступаю и зарабатываю золотые медали, таких грандиозных встреч не было. Но на этот раз ребята и мои друзья хотят как‑то всё это масштабно сделать, — сказал Тасоев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Россияне, выступавшие на турнире под флагом Международной федерации дзюдо, заняли второе место в медальном зачете, завоевав пять наград: три золотые и две бронзовые медали.