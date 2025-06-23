Российские гребцы получили визы в Швейцарию для участия в этапе Кубка мира

Российские спортсмены получили в визы в Швейцарию для участия в этапе Кубка мира, сообщает пресс‑служба Федерации гребного спорта России.

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Этап Кубка мира в Люцерне пройдет с 27 по 30 июня.

— В состав команды вошло девять спортсменов, а также три тренера и один специалист. Спортсмены выступят в нейтральном статусе в классах одиночка, одиночка легкого веса, двойка без рулевого и двойка парная, — говорится в сообщении федерации.

В марте исполком Международной федерации гребного спорта (World Rowing) принял решение о продлении условий участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в 2025 году. Спортсмены могут соревноваться в нейтральном статусе и в определенных классах.