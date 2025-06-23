Чикунова выиграла заплыв на 100 метров брассом в финале Кубка России

Евгения Чикунова стала победительницей финального этапа Кубка России в плавании на дистанции 100 метров брассом. Соревнования проходят в Казани.

Победительница показала результат 1 минута 6,58 секунды. Второе место заняла Екатерина Ерешко, третьей стала Софья Ануфриева.

Чикуновой 20 лет, она является мировой рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне. На счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.

Финал Кубка России завершится 26 июня.