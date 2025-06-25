Чемпионку России по велоспорту подозревают в нарушении антидопинговых правил

Чемпионка России по велоспорту на шоссе Евгения Третьякова отстранена от соревнований из‑за подозрений в нарушении антидопинговых правил, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России.

© Соцсети

Велогонщица отстранена с 27 мая 2025 года.

Третьяковой 39 лет. В апреле она заняла второе место на чемпионате России в индивидуальной гонке на время в гору, в прошлом году спортсменка победила в аналогичной дисциплине. Третьякова выступает на соревнованиях по велоспорту на шоссе и маунтинбайку.