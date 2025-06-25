Российским пловцам вернули право голоса. Важный перелом перед ЧМ

Российским спортсменам разрешили говорить. Речь идёт об атлетах, выступающих в водных видах. И это важное послабление в преддверии чемпионата мира, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Ранее нейтральным спортсменам не разрешалось общаться с аккредитованными на турниры World Aquatics СМИ. Сейчас это делать будет можно, но исключено комментирование какого-либо конфликта между странами или участников этих самых противостояний. Требование логичное, позволяющее высказываться на другие темы – в первую очередь, на спортивную.

Теперь не будет и вопроса, что же делать с коммуникацией между прессой и спортсменами на летней Универсиаде в Германии. Организаторы турнира рассказывали, что World Aquatics не входит в состав оргкомитета соревнования, поэтому их правила там не действовали бы. Этим были недовольны в международной федерации, но сделать с этим ничего не могли. Сейчас вопрос с этим урегулирован.

Такие послабления для нейтральных атлетов не первые для спортсменов в водных видах спорта. В 2023 году они были максимально жёсткими – отсутствие связи с силовыми структурами запрет на гимн, флаг и национальную символику, общение со СМИ. Выступать разрешалось только в индивидуальных дисциплинах.

Через год санкции были ослаблены – россиянам и белорусам разрешили участвовать в эстафетах, а также соревнованиях дуэтов и команд. В частности, это позволило вернуться на международную арену синхронистам. Они успели выступить на Кубке мира и даже завоевать несколько золотых медалей. Но не все, к чему привыкли в России. Дело в том, что и состав на тот турнир был выставлен не максимальный, юниорский.

Громче всего выступили пловцы. В 2024 году никто из них, кроме тренирующегося за границей Евгения Сомова, не поехал на Олимпиаду. Спустя несколько месяцев спортсмены вернулись на международную арену на чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Нейтральные атлеты B aka Россия заняла второе общекомандное место. До США, у которых 18 золотых медалей, далеко, но все остальные остались позади. Звездой соревнований стал Мирон Лифинцев – он стал пятикратным чемпионом.

В целом, World Aquatics достаточно лояльна к россиянам. Практически без скандалов выдаёт нейтральный статус и постепенно снимает ограничения. Может, их примеру последуют и другие федерации? Ведь во многих видах не то что запрещено говорить, но и выступать. А от этого точно уже хочется уйти.