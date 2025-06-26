Российские пловцы Кожакин и Минаков стали призёрами турнира в Риме

Российский пловец, чемпион и призёр чемпионатов России, обладатель Кубка России Иван Кожакин завоевал серебро на коммерческом турнире Sette Colli в Риме (Италия) на дистанции 100 м брассом. Он преодолел дистанцию за 59,14.

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Победителем заплыва стал итальянец Лудовико Блю Арт Виберти (59,06). Замкнула тройку лидеров олимпийский чемпион Николо Мартиненги с результатом 59,37.

Отметим, призовое место на турнире в Риме занял ещё один российский пловец — Андрей Минаков. Он оказался третьим в рамках заплыва на 100 м баттерфляем. Андрей преодолел дистанцию за 51,61. Победителем данного заплыва стал швейцарец Ноэ Понти (50,42). Серебряная медаль досталась итальянцу Федерико Бурдиссо (51,55).