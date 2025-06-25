Легкоатлет случайно оголил гениталии во время забега с препятствиями

Американский легкоатлет Крейг Робинсон оконфузился на публике во время соревнований Ostrava Golden Spike, которые состоялись в Чехии. Об этом пишет The Sun.

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Во время забега с препятствиями 24-летний барьерист несколько раз пытался поправить шорты, которые случайно оголили его гениталии. После неудачных попыток спортсмен сосредоточился на финише. В результате гонки американец стал первым. Несмотря на конфуз, он всего на одну десятую секунды отстал от своего личного рекорда.

В марте прошлого года американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович подралась с сестрой и оконфузилась на камеру. Тогда спортсменка поделилась видео, в котором была запечатлена в облегающей юбке и кроп-топе. Во время шуточной драки верхнее изделие случайно оголило ее грудь.