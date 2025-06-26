Мамиашвили анонсировал разбирательства скандальной схватки на ЧР

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил «Матч ТВ», что обязательно разберет инцидент, случившийся во время чемпионата России по женской борьбе в Москве между Аминой Танделовой и Алиной Касабиевой.

© Матч ТВ

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Танделова и Касабиева из Северной Осетии отказались бороться друг с другом и решили сыграть в «камень‑ножницы‑бумага», чтобы выявить победителя финала в весе до 62 кг. Зрители на трибунах начали выражать недовольство и предлагали дисквалифицировать женщин. Судья подвел спортсменок к главному судье и попросил бороться. В итоге победила Танделова (5–4).

— Во‑первых, это глупость. Во‑вторых, это показывает их отношение. Если не хочешь бороться, лучше вообще не приходи. Должна же быть спортивная составляющая, соответствующий настрой, желание победить. Мне для себя трудно их действия объяснить, у меня в голове не укладывается такой поступок, если они действительно это сделали.

— Будете проводить разбирательства по итогам этого инцидента?

— Конечно, зачем такие вещи было устраивать? — заявил Мамиашвили «Матч ТВ».