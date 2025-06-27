Прыгунья с шестом Кнороз рассказала, почему ведет конкуренцию с матерью

У лидера сборной России в прыжках с шестом Полины Кнороз нет кумиров в спорте, однако она очень хочет хотя бы приблизиться к достижениям своей матери, чемпионки мира по легкой атлетике Анны Кнороз (в девичестве Чуприной). Об этом Кнороз - младшая рассказала в интервью ТАСС.

"Когда я решила для себя, что прыжки с шестом - это мое, мне было 13 лет. А в этом возрасте очень часто бывает, когда у человека нет кумиров из мира спорта, - ответила Кнороз на вопрос, является ли двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева ее кумиром. - Спорт тогда не был основной частью моей жизни. Уже потом, во взрослом возрасте, конечно, уже приходит осознание, чем ты занимаешься, что это твой выбор, это твое любимое хобби, работа. Тогда уже да, у тебя могут быть кумиры, на которых ты хочешь равняться".

"Единственное, я, конечно, могу сказать, что я всегда там равнялась на маму, которая тоже, как и Елена Исинбаева, является чемпионкой мира, только на 400 м с барьерами (Анну Кнороз (Чуприну) - прим. ТАСС). И как бы у нас до сих пор с ней идет вот это какое-то соревнование внутри семьи. Мама добилась больших успехов в спорте, а у меня пока этой возможности нет по причине того, что российская легкая атлетика пока находится в отстранении", - добавила собеседница ТАСС.

"Но мне все равно хочется ее обойти или хотя бы чуть приблизиться к ее достижениям. Пока, конечно, она по регалиям выигрывает, она чемпионка мира, я пока чемпионка России", - заключила Кнороз.

Анна Кнороз (Чуприна) является обладательницей золотой медали чемпионата мира 1991 года в составе женской сборной СССР в эстафете (4x400 м). В ее активе есть также бронза чемпионата Европы - 1994 в беге на 400 метров с барьерами.

25-летняя Кнороз является многократной чемпионкой страны, победительницей Игр БРИКС-2024 и этапа Бриллиантовой лиги 2021 года в Стокгольме.