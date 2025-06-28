Ляйсан Утяшевой — 40 лет. Самые яркие фото чемпионки по художественной гимнастике

Александр Котлеткин
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Ляйсан Утяшева во время чемпионата России по художественной гимнастике, 2001 год
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Ляйсан Утяшева во время чемпионата России по художественной гимнастике, 2001 год 
© Олег Булдаков/TACC
Гимнастки Зарина Гизикова и Ляйсан Утяшева во время чемпионата России по художественной гимнастике в столичном дворце спорта "Динамо", 2002 год
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Гимнастки Зарина Гизикова и Ляйсан Утяшева во время чемпионата России по художественной гимнастике в столичном дворце спорта "Динамо", 2002 год 
© Олега Булдаков/TACC
Телеведущая Ляйсан Утяшева во время ралли олдтаймеров, 2008 год
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Телеведущая Ляйсан Утяшева во время ралли олдтаймеров, 2008 год 
© Алексей Филиппов/TACC
Телеведущие Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ-2014" в категории "Вечерний прайм" в телецентре "Останкино"
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Телеведущие Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ-2014" в категории "Вечерний прайм" в телецентре "Останкино" 
© Сергей Савостьянов/ТАСС

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Ляйсан Утяшева выступает на гала-концерте в честь окончания чемпионата мира по художественной гимнастике, 2010 год
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Ляйсан Утяшева выступает на гала-концерте в честь окончания чемпионата мира по художественной гимнастике, 2010 год 
© Александр Вильф / РИА Новости
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева выступает на генеральной репетиции шоу "Алексей Немов и легенды спорта" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве, 2016 год
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Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева выступает на генеральной репетиции шоу "Алексей Немов и легенды спорта" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве, 2016 год 
© Кирилл Каллиников / РИА Новости
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионка мира по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева во время встречи кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на стадионе "Екатеринбург Арена"
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Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионка мира по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева во время встречи кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на стадионе "Екатеринбург Арена" 
© Донат Сорокин/ТАСС
Шестикратная обладательница кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева на праздновании 25-летия журнала Marie Claire в Москве, 2022 год
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Шестикратная обладательница кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева на праздновании 25-летия журнала Marie Claire в Москве, 2022 год 
© Светлана Шевченко / РИА Новости
Телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля на Пушкинском балу в Гостином дворе, 2024 год
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Телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля на Пушкинском балу в Гостином дворе, 2024 год 
© Артем Геодакян/ТАСС

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© Соцсети Ляйсан Утяшевой
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© Соцсети Ляйсан Утяшевой
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© Соцсети Ляйсан Утяшевой
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© Соцсети Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева родилась 28 июня 1985 года в Башкирии в семье историка Альберта Утяшева и библиотекаря Зульфии Утяшевой. В 1989 году семья Утяшевых в поисках лучшей жизни переехала в Волгоград.

В детстве Ляйсан мечтала стать балериной. Родители даже стали подыскивать для неё балетную школу. Однако судьба распорядилась иначе: в очереди в магазине на девочку обратила внимание заслуженный тренер по художественной гимнастике Надежда Касьянова. Она уговорила маму Ляйсан перевести её в спортивную школу.

В 1997 году юная спортсменка вошла в состав сборной России по художественной гимнастике. В 2000 году Утяшева завоевала первую награду, став второй на турнире в память о спортсменке Татьяне Костиной. В следующем году Ляйсан стала абсолютной победительницей во всех шести дисциплинах на этапе Кубка мира в Берлине, а в октябре выиграла золото чемпионата мира в Мадриде в командном первенстве.

В сентябре 2002 года во время показательных выступлений в Самаре Утяшева получила серьёзную травму стопы. Врачи не сразу смогли выявить повреждения, и гимнастка продолжала тренироваться и выступать. Только в декабре спортсменка прошла магнитно-резонансную томографию, которая выявила множественные переломы ладьевидной кости. Была вероятность, что Ляйсан не только не сможет продолжить карьеру, но и вообще не сможет ходить. После множества операций и долгой реабилитации ей удалось вернуться в команду. В 2004 году она завоевала золотую медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях. Ляйсан мечтала выступить на Олимпиаде в Пекине, но в 2006 году получила травму колена и была вынуждена завершить карьеру.

После ухода из спорта Утяшева решила попробовать себя на телевидении. В 2008 году она стала ведущей программ «Утренняя гимнастика» и «Сегодня утром» на НТВ. С 2014 по 2022 год вела шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. С 2011 года на канале «Живи» выходит её авторская передача «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».

Ляйсан Утяшева счастлива в браке с комиком Павлом Волей. Пара воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Софию.

Как менялась знаменитая гимнастка — в галерее «Рамблера».

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