Ляйсан Утяшева родилась 28 июня 1985 года в Башкирии в семье историка Альберта Утяшева и библиотекаря Зульфии Утяшевой. В 1989 году семья Утяшевых в поисках лучшей жизни переехала в Волгоград.

В детстве Ляйсан мечтала стать балериной. Родители даже стали подыскивать для неё балетную школу. Однако судьба распорядилась иначе: в очереди в магазине на девочку обратила внимание заслуженный тренер по художественной гимнастике Надежда Касьянова. Она уговорила маму Ляйсан перевести её в спортивную школу.

В 1997 году юная спортсменка вошла в состав сборной России по художественной гимнастике. В 2000 году Утяшева завоевала первую награду, став второй на турнире в память о спортсменке Татьяне Костиной. В следующем году Ляйсан стала абсолютной победительницей во всех шести дисциплинах на этапе Кубка мира в Берлине, а в октябре выиграла золото чемпионата мира в Мадриде в командном первенстве.

В сентябре 2002 года во время показательных выступлений в Самаре Утяшева получила серьёзную травму стопы. Врачи не сразу смогли выявить повреждения, и гимнастка продолжала тренироваться и выступать. Только в декабре спортсменка прошла магнитно-резонансную томографию, которая выявила множественные переломы ладьевидной кости. Была вероятность, что Ляйсан не только не сможет продолжить карьеру, но и вообще не сможет ходить. После множества операций и долгой реабилитации ей удалось вернуться в команду. В 2004 году она завоевала золотую медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях. Ляйсан мечтала выступить на Олимпиаде в Пекине, но в 2006 году получила травму колена и была вынуждена завершить карьеру.

После ухода из спорта Утяшева решила попробовать себя на телевидении. В 2008 году она стала ведущей программ «Утренняя гимнастика» и «Сегодня утром» на НТВ. С 2014 по 2022 год вела шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. С 2011 года на канале «Живи» выходит её авторская передача «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».

Ляйсан Утяшева счастлива в браке с комиком Павлом Волей. Пара воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Софию.

Как менялась знаменитая гимнастка — в галерее «Рамблера».