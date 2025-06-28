Россиянин утратил титул чемпиона мира по пощечинам

Россиянин Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, потерял пояс чемпиона супертяжелого дивизиона лиги пощечин Power Slap, проиграв судейским решением американцу Дейну Вирнесу.

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Главный бой турнира Power Slap 13 в Лас-Вегасе завершился судейским решением. Двое судей отдали победу Вирнесу со счетом 48–46, третий зафиксировал ничью (47–47).

Для Камоцкого это поражение стало первым в лиге пощечин.

30 января 2025 года Камоцкий победил американца в финале лиги пощечин Power Slap, которую создал генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, став мировым чемпионом в этом новом виде единоборств. За первый поединок он получил $25 тыс.

Российский атлет до этого приблизился к чемпионскому титулу в октябре 2024 года — тогда финальный поединок против Коа Вирнеса окончился вничью.

В феврале 2025 года Камоцкому заблокировали счета в России из-за долга перед Федеральной налоговой службой. Счета спортсмену заблокировали сразу в четырех банках из-за неуплаты 85 тысяч рублей.