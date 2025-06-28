В России заблокировали банковские счета экс-прыгуньи Исинбаевой
Банковские счета Елены Исинбаевой, олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, заблокированы в России. Об этом сообщает Lenta.ru
Причиной стали долги за коммунальную оплату и неоплата налогов.
В 2023 году Исинбаева переехала в Испанию и перестала оплачивать квитанции ЖКУ в России. У нее накопился долг в размере 400 тысяч рублей.
Кроме того, сейчас экс-спортсменка должна Федеральной налоговой службе более 1,5 млн рублей.
Ранее испанские СМИ сообщали, что в эксклюзивном ЖК в Эль-Пальмаре спортсменке принадлежит роскошный дом площадью около 200 квадратным метров.
В прошлом году Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему считает Исинбаеву предателем Родины.