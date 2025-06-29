Прыгун в воду Терновой рассказал, почему решил выступить на Кубке Кремля

Призер Кубка мира по прыжкам в воду Руслан Терновой рассказал «Матч ТВ», почему принял решение выступить на Кубке Кремля в Москве.

Большинство лидеров сборной, отобравшихся на чемпионат мира в Сингапуре, пропустили турнир, который проходил в Москве в эти выходные.

— Я люблю эти соревнования, они проходят в другом формате, ответственности меньше и призовые в плюс. На трамплине уже не хотел сегодня выступать — устал, от чемпионата России еще не до конца отошел, вчера тоже тяжело было.

— Не рискованно? Мне страшно смотреть на мокрые вышки.

— Сегодня как раз у меня был трамплин. А с вышки, да, прыжки в группировке, ну это, возможно, было бы опасно. А трешку я отпрыгал все в положении согнувшись, трамплины были не скользкие, — сказал Терновой «Матч ТВ».