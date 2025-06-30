Вице‑президент ОКР выдвинут в исполком European Gymnastics

Вице‑президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов выдвинут в члены исполкома Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщается на сайте организации.

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Помимо Филлипова, на семь мест в исполкоме претендуют 18 кандидатов. Выборы состоятся на конгрессе организации 28–29 ноября в Праге.

Также на место в технический комитет мужской спортивной гимнастики будет баллотироваться Дмитрий Андреев. Елена Редянова претендует на место в техническом комитете женской спортивной гимнастики, Виктория Аникина баллотируется в техком художественной гимнастики, Реваз Гургенидзе — в техком спортивной акробатики и Светлана Лукина — в техком спортивной аэробики. Однако их кандидатуры на данный момент находятся на рассмотрении.