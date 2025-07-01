Спортсменка сборной России по триатлону одержала победу на этапе Кубка мира

Гонка состоялась в марокканском городе Саидия на олимпийской дистанции: 1,5 км плавания, 38,7 км велоэтапа и 10 км бега. Диана Исакова преодолела её за 1 час 57 минуты 32 секунды, опередив сильнейших соперниц со всего мира. Второе место заняла американка Даниелла Орие с результатом 1:57:44, третьей стала Иллария Дзане из Италии — 1:57:58.

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Ещё одна россиянка Татьяна Баскакова после плавательного этапа была в лидирующей группе, но в условиях африканской жары +35 не удержала позицию и пришла к финишу 17-ой с результатом 2:01:58. Всего за победу боролись 30 спортсменок из 15 стран мира.