Российские пятиборцы выступят на чемпионате мира по эстафетам

Российские пятиборцы примут участие в июльском чемпионате мира по эстафетам в Египте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России.

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Эстафетный чемпионат мира пройдет с 8 по 13 июля в Александрии. За медали соревнований поборются как взрослые спортсмены, так и юниоры. Награды будут разыграны в мужской и женской эстафетах, а также в миксте.

"На эстафетный чемпионат мира в Египет у нас поедут только юниоры, которые совсем недавно выступали на юниорском мировом первенстве в Венгрии, - рассказал собеседник агентства. - На соревнования в Александрии заявлены Андрей Бобров, Валерий Щукин и Кирилл Карачин у ребят, Виктория Сазонова и Полина Зубарева - у девушек. Все они будут выступать в нейтральном статусе".

На юниорском чемпионате мира в Будапеште, который завершился 29 июня, Бобров занял шестое место, Щукин - седьмое. Карачин, Сазонова и Зубарева не сумели выйти в финал соревнований.

В июле 2023 года пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM) сообщила о том, что российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии UIPM, что они не связаны контрактами с силовыми органами, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции. В мае 2025 года исполком UIPM принял решение разрешить российским и белорусским нейтральным спортсменам выступить на июльском чемпионате мира по эстафетам.