Пловчиха Чикунова вспомнила самый нелепый инцидент на соревнованиях

Рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом Евгения Чикунова в эфире «Матч ТВ» рассказала о самом нелепом инциденте, который произошел с ее участием во время соревнований.

— Какой самый нелепый момент был у тебя на соревнованиях?

— Как я на первенстве мира села на дорожку, подняла руки и тут же упала на дорожку соперницы, которая что‑то там делала. Слава богу, я ее не задела, — сказала Чикунова в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Чикунова выступит на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в июле‑августе в Сингапуре.