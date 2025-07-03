В Москве стартовал международный Кубок сильнейших спортсменов по гимнастике

Международный турнир "Кубок сильнейших спортсменов" по спортивной гимнастике стартовал в четверг в Академии спорта "Динамо" в Москве. В первый день соревнований определятся победители в мужском многоборье.

Кубок сильнейших спортсменов для российских гимнастов является первым международным стартом в 2025 году и первыми соревнованиями в новом олимпийском цикле. В Кубке сильнейших спортсменов будут выступать как взрослые гимнасты, так и юниоры.

"Первоначально предполагалось, что это будет двухсторонняя встреча гимнастов России и Белоруссии. Радостно, что она по мере подготовки превратилась действительно в большое заметное гимнастическое событие, - сказал первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов. - Мы считаем, что это важный путь развития нашей гимнастики. Этот турнир нужен для сохранения и развития международных контактов, создания новых площадок для соревнований, которые будут помогать открывать новые таланты".

В турнире примут участие спортсмены из 10 стран: России, Белоруссии, Таиланда, Армении, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана, Турции, Киргизии и Сирии. В четверг будут разыграны медали в мужском многоборье, в пятницу - в женском. В субботу и воскресенье определятся обладатели наград в упражнениях на отдельных снарядах.

"В прошлом году на совместной коллегии министерств спорта России и Белоруссии было принято решение о проведении в этом году ряда важнейших для нас международных спортивных мероприятий по летним и зимним видам спорта, - сказал замминистра спорта РФ Алексей Морозов. - И сейчас здесь мы с вами присутствуем на международном соревновании, в котором будут участвовать 10 стран. Отличное событие, где сильнейшие спортсмены могут показать свое мастерство, а зрители - насладиться искусством спорта, искусством гимнастики. Здесь мы можем увидеть чемпионов и новых звездочек".

В состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов вошли Илья Заика, Александр Карцев, Иван Куляк, Даниил Новиков, Алексей Усачев, Мухаммаджон Якубов, Евгений Кисель (резерв), Екатерина Андреева, Анастасия Бедрина, Лейла Васильева, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Кристина Шаповалова. В юниорских соревнованиях примут участие Матвей и Тимофей Акиньшины, Александр Васильев, Даниил Смирнов, Арсений Духно, Матвей Занин, Елизавета Басова, Диана Гайнулина, Полина Дмитриева, Милана Каюмова, Севда Шукюрова, Александра Ануфриева и Варвара Белова.