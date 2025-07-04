Россиянка стала победительницей «Кубка сильнейших спортсменов» по гимнастике

Россиянка Людмила Рощина заняла первое место в многоборье на «Кубке сильнейших спортсменов» по спортивной гимнастике.

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Рощина набрала 55,466 балла. Второй стала Анна Калмыкова (54,398), третьей — Елизавета Ус (53,666). Так как согласно регламенту награждаются не более двух спортсменов от страны, бронзу получила белоруска Ульяна Кузьменкова (48,666).

Соревнования завершатся 6 июля.

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