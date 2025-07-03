Российский пловец Щербаков завоевал золото на юниорском чемпионате Европы в Словакии

Россиянин Михаил Щербаков одержал победу на дистанции 200 метров комплексом на юниорском чемпионате Европы в словацком Шаморине. Щербаков показал результат 1 минута 59,04 секунды.

Второе место занял румын Роберт‑Андрей Бадеа (2.00,59), третье — грек Иасон Рутулас (2.01,18). Россиянка Кира Манохина завоевала серебряную награду на дистанции 50 м вольным стилем, разделив вторую позицию с британкой Теодорой Тэйлор (обе — 25,12). Победу одержала датчанка Мартин Дамборг (25,00). В среду Щербаков также стал бронзовым призером на дистанции 50 метров на спине, где победу одержал его соотечественник Георгий Яковлев. Также бронзу на 200‑метровке вольным стилем выиграла Софья Дьякова, а Ксения Мишарина стала четвертой. Чемпионат Европы среди юниоров завершится 6 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе (AIN).