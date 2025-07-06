Гонщики врезались в толпу зрителей на чемпионате Германии по велоспорту

На чемпионате Германии по велоспорту на треке произошла авария, в результате которой пострадали 10 человек. Два гонщика вылетели за пределы ограждения и врезались в толпу зрителей, сообщает Bild.

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Соревнования проходили в Дуденхофене. Скорость участников в дисциплине «кейрин» достигала 60 километров в час.

Среди пострадавших — восемь человек, двое из которых получили серьезные травмы. Их экстренно госпитализировали в ближайшую больницу на вертолете. Оба гонщика также получили ушибы и ссадины.

В сентябре прошлого года велогонщица из Швейцарии Мюриэль Фуррер скончалась в больнице после падения во время заезда на юниорском чемпионате мира в Цюрихе. Трагедия произошла 26 сентября на велогонке по шоссе. 18-летняя спортсменка не справилась с управлением и упала, получив серьезную травму головы. Девушку срочно доставили в больницу с помощью вертолета в очень тяжелом состоянии. Медики долго боролись за ее жизнь, однако так и не смогли ее спасти.

В конце августа того же года в Волгограде со Спартакиады медицинских работников скорая помощь срочно увезла 28-летнего сотрудника областной клинической больницы № 3 Александра Елагина.