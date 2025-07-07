Российская пловчиха объяснила изменившееся отношение к нейтральному статусу

Российская пловчиха Евгения Чикунова объяснила, почему изменила отношение к нейтральному статусу. Ее слова передает «Чемпионат».

Чикунова отметила изменение критериев для россиян в лучшую сторону, например, теперь можно выступать в эстафетах.

«Конечно, хотелось бы, чтобы тенденция не прекращалась, чтобы все так и развивалось дальше, потихоньку снимались запреты. Как видим, это происходит, сняли запрет на общение со СМИ», — добавила она.

В 2024-м Чикунова отказалась ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Она назвала выставленные россиянам критерии по допуску неприемлемыми.

При этом позднее Чикунова получила нейтральный статус для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. В тот момент World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян.