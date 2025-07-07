Чикунова объяснила, почему не смогла завоевать медаль на Олимпиаде-2020

Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась по поводу выступления на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Она не смогла попасть в тройку призёров, дважды став четвёртой на дистанциях 100 и 200 м брассом.

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